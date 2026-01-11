صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت کے سابق فرسٹ کلاس کرکٹر لعل ریموراتا کادوران میچ انتقال

  • کھیلوں کی دنیا
بھارت کے سابق فرسٹ کلاس کرکٹر لعل ریموراتا کادوران میچ انتقال

لاہور(سپورٹس ڈیسک )بھارت کے سابق فرسٹ کلاس کرکٹر دوران میچ انتقال کر گئے ۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق ریاست میزورم سے تعلق رکھنے والے 38 سالہ سابق رانجی ٹرافی کرکٹر لعل ریموراتا میچ کے دوران اچانک گرنے کے بعد چل بسے ۔واقعہ خالد میموریل سیکنڈ ڈویژن سکریننگ ٹورنامنٹ کے ایک میچ کے دوران پیش آیا۔میڈیا رپورٹس کے مطابق زمین پر گرنے کے بعد کرکٹر کو فوری طور پر طبی امداد دی گئی اور علاج کیلئے ہسپتال کیا گیا، تاہم وہ جانبر نہ ہوسکے ۔کرکٹر لعل ریموراتا وینگھنوائی رائڈرز کرکٹ کلب (وی آر سی سی) کی نمائندگی کر رہے تھے جن کا مقابلہ چاونپوئی کرکٹ کلب سے تھا۔انتقال کی خبر سامنے آنے کے بعد سٹیٹ کرکٹ ایسوسی ایشن نے احتراماً تمام طے شدہ میچز منسوخ کر دیئے ۔

 

