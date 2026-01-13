محمد نبی اور بیٹے کی ایک ہی ٹیم میں کھیل کر تاریخ رقم
ٹی ٹونٹی کرکٹ میں ایک ٹیم سے کھیلنے والی باپ بیٹے کی پہلی جوڑی بن گئی
ڈھاکہ(سپورٹس ڈیسک)افغان کرکٹر محمد نبی اور ان کے بیٹے حسن عیسیٰ خیل نے بنگلادیش پریمیئر لیگ میں ایک ہی ٹیم میں کھیل کر نئی تاریخ رقم کردی۔تفصیلات کے مطابق بی پی ایل میں نوکھالی ایکسپریس کی طرف سے کھیلتے ہوئے حسن عیسیٰ خیل نے والد کے ساتھ چوتھی وکٹ کیلئے 53 رنزکی پارٹنرشپ قائم کی اور اس دوران 19 سالہ حسن عیسیٰ خیل نے 60 گیندوں پر 92 رنز بنائے ۔ محمد نبی اور ان کے بیٹے کی جوڑی ٹی ٹونٹی کرکٹ کی تاریخ میں ایک ٹیم سے کھیلنے والی باپ بیٹے کی پہلی جوڑی بن گئی۔
اس موقع پر محمد نبی نے کہا کہ اپنے بیٹے کیساتھ کھیلنے پر کافی خوش ہوں، بیٹے کے ساتھ کھیلنے کیلئے کافی عرصے سے انتظار کررہا تھا، بیٹے کو پروفیشنل کرکٹر بنایا اور اس نے ڈیبیو پر اچھی پرفارمنس دکھائی، میچ سے ایک دن قبل90 منٹ تیاری کی، بیٹے کوبتاتا رہا کس طرح کی بولزکا سامنا کرناپڑیگا۔ اس موقع پر حسن عیسیٰ خیل نے کہا کہ ہم اچھے دوست ہیں، والد سخت مزاج نہیں لیکن ٹریننگ میں سختی کرتے ہیں، افغانستان نیشنل ٹیم کی جانب سے کھیلنا میرا خواب ہے ۔اس میچ میں نوکھالی ایکسپریس نے ڈھاکا کیپٹلزکو 41 رنز سے شکست دی تھی۔