صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی سی بی کی آسٹریلیا کے دورہ پاکستان کی تصدیق

  • کھیلوں کی دنیا
پی سی بی کی آسٹریلیا کے دورہ پاکستان کی تصدیق

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ بورڈ نے جنوری 2026 میں آسٹریلیا کے دورہ پاکستان کی تصدیق کر دی ہے، جس کے تحت دونوں ٹیموں کے درمیان 3 ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز قذافی سٹیڈیم لاہور میں ہوگی۔

آسٹریلوی ٹی 20 سکواڈ بدھ28 جنوری کو لاہور پہنچے گا۔ یہ سیریز آئندہ ماہ ہونے والے آئی سی سی مینز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ2026 سے قبل دونوں ٹیموں کے لیے انتہائی اہم قرار دی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی2025 کے تین میچز بھی پاکستان میں کھیلے گئے۔ پی سی بی کے چیف آپریٹنگ آفیسر سید سمیر احمدکے مطابق یہ سیریز پاکستانی شائقینِ کرکٹ کے لیے سال کا شاندار آغاز ثابت ہوگی۔ شیڈول کے مطابق پہلا ٹی 20 میچ جمعرات29 جنوری، دوسرا ہفتہ31 جنوری اور تیسرا اتوار یکم فروری کو کھیلا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak