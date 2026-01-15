پی سی بی کی آسٹریلیا کے دورہ پاکستان کی تصدیق
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ بورڈ نے جنوری 2026 میں آسٹریلیا کے دورہ پاکستان کی تصدیق کر دی ہے، جس کے تحت دونوں ٹیموں کے درمیان 3 ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز قذافی سٹیڈیم لاہور میں ہوگی۔
آسٹریلوی ٹی 20 سکواڈ بدھ28 جنوری کو لاہور پہنچے گا۔ یہ سیریز آئندہ ماہ ہونے والے آئی سی سی مینز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ2026 سے قبل دونوں ٹیموں کے لیے انتہائی اہم قرار دی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی2025 کے تین میچز بھی پاکستان میں کھیلے گئے۔ پی سی بی کے چیف آپریٹنگ آفیسر سید سمیر احمدکے مطابق یہ سیریز پاکستانی شائقینِ کرکٹ کے لیے سال کا شاندار آغاز ثابت ہوگی۔ شیڈول کے مطابق پہلا ٹی 20 میچ جمعرات29 جنوری، دوسرا ہفتہ31 جنوری اور تیسرا اتوار یکم فروری کو کھیلا جائے گا۔