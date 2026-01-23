صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انگلینڈ ٹیم کے سلیکٹر لیوک رائٹ کا مستعفی ہونے کا فیصلہ

  • کھیلوں کی دنیا
انگلینڈ ٹیم کے سلیکٹر لیوک رائٹ کا مستعفی ہونے کا فیصلہ

لندن(سپورٹس ڈیسک)انگلینڈ مینز کرکٹ ٹیم کے سلیکٹر لیوک رائٹ نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کرلیا، انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے لیوک رائٹ کے مستعفی ہونے پر اعلامیہ جاری کردیا۔

ای سی بی کا کہنا ہے کہ لیوک رائٹ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے بعد سلیکٹر کے عہدے سے مستعفی ہوجائیں گے ، انہوں نے نومبر 2022 میں سلیکٹر کا عہدہ سنبھالا تھا، لیوک رائٹ نے اپنے فیصلے سے انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کو مطلع کردیا۔لیوک رائٹ کا کہنا ہے کہ تین سال تک خدمات انجام دینا میرے لیے اعزاز کی بات ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ودیا بالن کو پاکستان لاکر ڈرامہ بنانا چاہوں گی:مدیحہ امام

پیغامات لیک، ٹیلر اور لائیولی میں اختلافات بے نقاب

مشکل وقت میں محبوب کیساتھ کھڑا ہونا چاہیے : انعم تنور

گلوکاری مشکل فن ،بعض لوگ اسے پارٹ ٹائم کام سمجھتے :ملکہ آرزو

سانحہ گل پلازہ،مشی خان بے حس سول سوسائٹی پر برہم

صباقمر سحر خان کی اداکاری سے متاثر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ
Dunya Bethak