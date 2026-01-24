آسٹر یلیا کیخلاف قومی سکواڈ کا علان ، بابر ، شاہین کی واپسی
سیریز کا آغاز 29 جنوری سے ہوگا، دوسرا میچ 31 جنوری اور تیسرا یکم فروری کو کھیلا جائیگا، آسٹریلوی کرکٹ ٹیم 28 جنوری کو پاکستان پہنچے گی بیٹنگ لائن مضبوط بنانے کیلئے فرحان، فخر زمان، صائم اور عثمان خان کو شامل کیا گیا، سپننگ اٹیک میں ابرار احمد،عثمان طارق کو ٹیم کا حصہ بنایا گیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک)آسٹریلیا کے خلاف تین میچز کی ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے 16 رکنی قومی ٹیم میں بڑے ناموں کی واپسی ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے آسٹریلیا کے ساتھ ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے قومی سکواڈ کا علان کردیا ہے ۔قومی ٹیم کی قیادت سلمان علی آغا کریں گے ۔ بابر اعظم اور شاہین شاہ آفریدی کی ٹی ٹونٹی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے ۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹی ٹونٹی سیریز کا آغاز 29 جنوری سے ہوگا، دوسرا میچ 31 جنوری اور تیسرا یکم فروری کو کھیلا جائے گا۔ سیریز کے تمام میچز قذافی سٹیڈیم لاہور میں شام 4 بجے کھیلے جائیں گے ۔ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم 28 جنوری کو پاکستان پہنچے گی۔
پاکستانی سکواڈ میں بیٹنگ لائن کو مزید مضبوط بنانے کے لیے صاحبزادہ فرحان، فخر زمان، صائم ایوب اور عثمان خان کو شامل کیا گیا ہے۔آل راؤنڈ ڈیپارٹمنٹ میں محمد نواز اور شاداب خان ٹیم کا حصہ ہوں گے ، جبکہ نوجوان بلے باز خواجہ نافع کو بھی موقع دیا گیا ہے ۔فاسٹ باؤلنگ اٹیک میںشاہین شاہ، وسیم جونیئر، نسیم شاہ، سلمان مرزا، فہیم اشرف جبکہ سپننگ اٹیک میں ابرار احمد اور عثمان طارق شامل ہیں۔سکواڈ میں سلمان علی آغا (کپتان)، فخر زمان، صائم ایوب، بابر اعظم، شاداب خان، شاہین شاہ آفریدی، نسیم شاہ، فہیم اشرف، محمد وسیم جونیئر، محمد سلمان مرزا، ابرار احمد، محمد نواز، عثمان طارق، خواجہ محمد نافع، صاحبزادہ فرحان، عثمان خان شامل ہیں۔