صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دنگل ورلڈکپ پاکستان سیزن کا باضابطہ آغاز 23 مارچ کو ہو گا

  • کھیلوں کی دنیا
دنگل ورلڈکپ پاکستان سیزن کا باضابطہ آغاز 23 مارچ کو ہو گا

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)دنگل ورلڈکپ کے پاکستان سیزن کا باضابطہ آغاز 23 مارچ کو پاکستان میں ہوگا، جس کے بعد اگلا بین الاقوامی سیزن دبئی میں منعقد کیا جائے گا۔

دنگل ورلڈکپ کے سلسلے میں اسلام آباد میں آرگنائزر ٹیم کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی۔دنگل ورلڈ کپ کی سرپرستی اور رہنمائی کرنے والے ڈائریکٹر ملک منیر اعوان نے کہا ہے کہ یہ میگا ایونٹ کھیل کے ذریعے عالمی ہم آہنگی، نوجوان کھلاڑیوں کے فروغ اور مختلف ممالک کے درمیان ثقافتی روابط کو مضبوط بنانے کا اہم ذریعہ بنے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

شہر کی دنیا

ٹی ٹونٹی سیریز،پاکستان نے آسٹریلیا کو وائٹ واش کر دیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak