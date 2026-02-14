صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرو ہاکی،آسٹریلیا نے پاکستان کو 0-3 گول سے ہرا دیا

  • کھیلوں کی دنیا
پرو ہاکی،آسٹریلیا نے پاکستان کو 0-3 گول سے ہرا دیا

مقابلے کے دوران آسٹریلوی کھلاڑی بلیک گورز نے 2 گول سکور کیے

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)ہوبارٹ میں کھیلی جا رہی پیشہ ورانہ ہاکی لیگ کے دوسرے مرحلے کے تیسرے میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو صفر کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔مقابلے کے دوران آسٹریلوی کھلاڑی بلیک گورز نے 2 گول سکور کیے جبکہ جیک نے ایک گول بنا کر اپنی ٹیم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستانی ٹیم نے میچ میں بھرپور کوشش کی، تاہم مقررہ وقت تک گول کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ آسٹریلیا نے ابتدا ہی سے تیز رفتار اور منظم کھیل پیش کیا اور گول کے کئی مواقع پیدا کیے ، جبکہ پاکستانی کھلاڑیوں نے دفاعی حکمت عملی کے تحت مزاحمت کی لیکن حریف ٹیم کو برتری حاصل کرنے سے نہ روک سکے ۔پاکستان ٹیم اس مرحلے میں اپنا چوتھا اور گروپ کا آخری میچ آج جرمنی کے خلاف کھیلے گی، جہاں قومی ٹیم بہتر کارکردگی کے ساتھ کامیابی حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

چور دکان سے زیورات چرا کر گدھے پر بیٹھ کر فرار

اونٹوں کا مقابلہ حسن، بوٹوکس والے اونٹ مقابلے سے باہر

بھارت:فالوورز نہ آنے پر 10یوٹیوبر نے اپنا سٹوڈیو جلا دیا

10 سالہ بچی نے تہواروں پر جمع رقم سے سونا جمع کرلیا

کیا انسانوں میں خود غرضی کا جذبہ کم کیا جا سکتا ہے

ہیئر ایکسٹینشنز میں سرطانی کیمیکلز کی موجودگی کا انکشاف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak