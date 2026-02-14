صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی ویمنز نیشنل جونیئر سکواش چیمپئن شپ شروع

  کھیلوں کی دنیا
راولپنڈی ویمنز نیشنل جونیئر سکواش چیمپئن شپ شروع

راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)راولپنڈی ڈویژن سکواش ایسوسی ایشن کے زیراہتمام پہلی راولپنڈی ویمنز نیشنل جونیئر سکواش چیمپئن شپ لیاقت باغ سکواش کمپلیکس راولپنڈی میں شروع ہوگئی جس میں ملک بھر سے 32 بہترین جونیئر خواتین سکواش پلیئرز حصہ لے رہی ہیں۔

چیمپئن شپ کا افتتاح مہمان خصوصی ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز پروفیسرمحمد اکرم چوہدری نے آرڈی ایس اے کے صدر عامر وحید شیخ، سیکرٹری چوہدری نعیم، خزانچی غضنفر شاہ، پروفیسر حرا چوہان، انٹرنیشنل کوچ سجاد گل و دیگر آفیشلز کے ہمراہ کیا۔ 

