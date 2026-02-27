صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آرتھر اور سرفراز کو ہٹانا پاکستان کرکٹ کے سیاہ دور کا آغاز تھا :محمد عامر

  • کھیلوں کی دنیا
آرتھر اور سرفراز کو ہٹانا پاکستان کرکٹ کے سیاہ دور کا آغاز تھا :محمد عامر

لاہور(سپورٹس ڈیسک)سابق فاسٹ بولر محمد عامر نے کہا ہے کہ جب مکی آرتھر اور سرفراز احمد کو ان کے عہدوں سے ہٹایا گیا تھا، تو میں نے اسی وقت یہ پیشگوئی کر دی تھی کہ یہ پاکستان کرکٹ کے لیے ایک سیاہ دور کا آغاز ہے ۔

 محمد عامر کا کہنا تھا کہ مکی آرتھر اور سرفراز احمد کو ان کے عہدوں سے ہٹانے کے بعد سے پاکستان کرکٹ زوال کا شکار ہے اور یہ گراوٹ اب بھی جاری ہے ،جب آپ نے بابر کو کپتان بنا دیا تھا اور 2023 کے بعد اسے ہٹایا پھر اسے فورا دوبارہ کپتان نہیں بناناچاہئے تھا، وہ سب سے بڑا بلنڈر تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ
Dunya Bethak