صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جناح گولڈ پولوکپ ٹیم ایف جی پولو نے جیت لیا

  • کھیلوں کی دنیا
جناح گولڈ پولوکپ ٹیم ایف جی پولو نے جیت لیا

لاہور (سپورٹس ڈیسک)چھٹے جناح گولڈ پولوکپ ٹیم ایف جی پولو نے جیت لیا۔ جناح پولو فیلڈز میں منعقدہ فائنل میچ میں تماشائیوں اور فیملیز کی بڑی تعداد موجود تھی۔

 ایف جی پولو نے فائنل میچ میں زبردست مقابلے کے بعد اختتامی لمحات میں بی این پولو کو 7-6 سے ہرا کر ہائی گول ٹورنامنٹ جناح گولڈ کپ اپنے نام کیا۔ ایف جی پولو کی طرف سے مارکوس ریورلا نے چار،راول لیپ لا سیٹ نے تین گول سکور کیے ۔ بی این پولو کی طرف سے ٹی ٹو رئیویز گنزو نے چار، ثاقب خان خاکوانی نے دو گول سکور کیے ۔ میچ کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ راول لیپ لا سیٹ کو دیا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

مشرقِ وسطیٰ میں جنگی صورتحال، وفاقی چیمبرکااظہارتشویش

اوپیک پلس کاخام تیل کی پیداوار بڑھانے کا حتمی فیصلہ

اسمارٹ فونز کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ متوقع

انجمن تاجران کا پٹرولیم قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کامطالبہ

شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی ،سائٹ صنعتکار

تجارتی سفارت کاری سے برآمدات میں اضافہ ممکن،شاہد عمران

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak