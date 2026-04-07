لیڈز یونائیٹڈ پہلی بار ایف اے کپ کے سیمی فائنل میں

لندن (سپورٹس ڈیسک)لیڈز یونائیٹڈ نے ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد ویسٹ ہیم یونائیٹڈ کو پنالٹی شوٹ آؤٹ پر شکست دے کر 39 سال بعد پہلی بار ایف اے کپ کے سیمی فائنل میں پہنچنے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے ۔

انگلینڈ کے دارالحکومت لندن کے سٹیڈیم میں کھیلے گئے کوارٹر فائنل میں لیڈز نے مقررہ وقت تک 2 گول کی برتری حاصل کر رکھی تھی، تاہم ویسٹ ہیم یونائیٹڈ نے کھیل کے آخری لمحات میں 2 گول کر کے مقابلہ برابر کر دیا۔اضافی وقت میں بھی دونوں ٹیموں کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے کو ملا، جہاں ویسٹ ہیم یونائیٹڈ کے 2 گول آف سائیڈ ہونے کی وجہ سے مسترد کر دئیے گئے ۔ آخر کار میچ کا فیصلہ پنالٹی شوٹ آؤٹ پر ہوا، جہاں لیڈز یونائیٹڈ نے 2-4 سے کامیابی حاصل کی۔ لیڈز یونائیٹڈ کا مقابلہ اب چیلسی سے ہوگا، جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں مانچسٹر سٹی اور ساؤتھمپٹن کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ 

 

دنیا میرے آگے

ایرانی پیٹروکیمیکل تنصیب،یونیورسٹی،شہری علاقوں پر حملے،انٹیلی جنس چیف شہید

بوشہرپلانٹ کے قریب حملے خطر ناک ہیں:اے آئی ای اے

شہری انفراسٹرکچر پرحملے غیرقانونی:صدر یورپی کونسل

ایرانی جوہری پروگرام اور ہمسایہ ممالک پر حملوں کے مسائل کو حل نہ کرنیوالی جنگ بندی قبول نہیں:امارات

ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے نہ روکتے تو آج اسرائیل ختم ہوچکا ہوتا:ٹرمپ

اہم شخصیات کو قتل کرکے دشمن ایرانی مسلح افواج کو کمزور نہیں کرسکتے :مجتبیٰ خامنہ ای

محمد اظہارالحق
ایک عبرتناک تصویر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بیس جہاز اور کالم نگار کی اوقات
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی معیشت کب سدھرے گی؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری۔ دعوے اور حقائق
شاہد کاردار
رشید صافی
اقوامِ عالم کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں! …(2)
حافظ محمد ادریس
