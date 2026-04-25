صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی،لاہور کے رائیولری ریکارڈ کیلئے لیجنڈ بورڈ متعارف

  • کھیلوں کی دنیا
نیا تصور دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلے کو مزید سنسنی خیز اور یادگار بنائے گا

اسلام آباد (سپورٹس ڈیسک)پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل)کے دلچسپ مقابلوں میں ایک نئی روایت کا اضافہ کر دیا گیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کے درمیان ہونے والے ایل کلاسیکو میچز کو مزید منفرد بنانے کے لیے میتھ میٹیکل لیجنڈ بورڈ متعارف کرایا گیا ہے ۔اس خصوصی بورڈ کا مقصد دونوں ٹیموں کے درمیان ہونے والے مقابلوں کی تاریخ کو منفرد انداز میں پیش کرنا ہے ۔ہر میچ کے بعد جیتنے والی ٹیم کا ایک نیا ٹائل اس بورڈ میں شامل کر دیا جاتا ہے جس سے وقت کے ساتھ مقابلے کی مکمل تصویر واضح ہوتی جاتی ہے ۔اب تک کے ریکارڈ کے مطابق اس بورڈ پر کراچی کنگز کی 16 فتوحات کے ٹائلز موجود ہیں جبکہ لاہور قلندرز کی آٹھ کامیابیوں کو بھی شامل کیا جا چکا ہے ۔شائقین کرکٹ کے لیے یہ نیا تصور نہ صرف دلچسپی میں اضافہ کرے گا بلکہ دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلے کو مزید سنسنی خیز اور یادگار بھی بنائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

Dunya Bethak