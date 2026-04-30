افغان خواتین فٹبال ٹیم کو انٹرنیشنل میچز کھیلنے کی اجازت

  • کھیلوں کی دنیا
کابل(سپورٹس ڈیسک)فیفا نے ایک غیر معمولی اور تاریخی فیصلہ کرتے ہوئے افغان خواتین فٹبال ٹیم کو انٹرنیشنل میچز کھیلنے کا حق دے دیا۔

یہ ٹیم زیادہ تر افغان مہاجر خواتین پر مشتمل ہے جسے اب عالمی سطح پر باقاعدہ شرکت کی اجازت مل گئی ہے ۔فیفا کے مطابق افغان ویمن یونائیٹڈ ٹیم کو افغانستان کی آفیشل قومی خواتین ٹیم کا درجہ دے دیا گیا ہے جو پہلی بار باضابطہ طور پر عالمی مقابلوں میں حصہ لے گی۔فیفا نے اس فیصلے کیلئے اپنے خصوصی اختیارات استعمال کیے ہیں جو غیر معمولی حالات میں ٹیموں کی رجسٹریشن کی اجازت دیتے ہیں۔یہ اقدام افغان خواتین کھلاڑیوں کے لیے ایک بڑی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے جو طویل عرصے سے بین الاقوامی سطح پر نمائندگی کی منتظر تھیں۔

 

