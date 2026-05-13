بارسلونا کی فتح کا جشن، ،لامین یمال نے فلسطینی پرچم لہرا دیا
روایتی حریف ریال میڈرڈ کو شکست دے کر لا لیگا کا 29واں ٹائٹل جیتا تھا
بار سلونا (سپورٹس ڈیسک)ہسپانوی فٹبال کلب بارسلونا کے نوجوان سٹار لامین یامال نے لالیگا ٹائٹل جیتنے کی خوشیوں کے دوران فلسطین سے اظہارِ یکجہتی کر کے مداحوں کی توجہ حاصل کرلی۔سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں 18 سالہ فٹبالر کو بارسلونا کی فتح پریڈ کے دوران بس میں فلسطینی پرچم لہراتے دیکھا گیا جس پر شائقین نے بھرپور خوشی اور حمایت کا اظہار کیا۔بارسلونا کی سڑکوں پر ہزاروں مداح اپنی ٹیم کے استقبال کے لیے جمع ہوئے تھے جہاں کھلاڑیوں نے شہر بھر میں فتح کا جشن منایا۔ بارسلونا نے اپنے روایتی حریف ریال میڈرڈ کو 0-2 سے شکست دے کر لا لیگا کا 29واں ٹائٹل اپنے نام کیا تھا۔یہ دوسری موقع ہے کہ ایل کلاسیکو کے نتیجے نے لیگ چیمپئن کا فیصلہ کیا۔اکتوبر 2023 سے غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں کے بعد بارسلونا شہر فلسطین کے حق میں سرگرمیوں کا اہم مرکز بن چکا ہے ۔شہر میں فلسطین کے حق میں متعدد احتجاجی مظاہرے منعقد ہوتے رہے ہیں جبکہ غزہ کے محاصرے کو توڑنے کے لیے امدادی کشتیوں کی روانگی بھی یہیں سے کی گئی۔