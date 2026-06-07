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انڈر 18ایشیا ہاکی کپ:پاکستان کی ملائیشیا کو ہراکر تیسری پوزیشن

  • کھیلوں کی دنیا
انڈر 18ایشیا ہاکی کپ:پاکستان کی ملائیشیا کو ہراکر تیسری پوزیشن

لاہور(سپورٹس ڈیسک )جاپان میں جاری انڈر 18 ایشیا کپ ہاکی میں تیسری و چوتھی پوزیشن کے میچ میں پاکستان نے ملائیشیا کو صفر کے مقابلے میں تین گول سے شکست دیکر برونز میڈل حاصل کرلیا۔

پاکستان کی جانب سے پہلا گول کھیل کے شروع میں عزیر احمد نے پینلٹی کارنر کے دوران کیا۔ جبکہ دوسرا گول 23ویں منٹ میں پینلٹی سٹروک کے زریعے آسام حیدر نے کیا جبکہ تیسرا اور میچ کا آخری گول عدیل نے کھیل کے آخری لمحات میں سکور کیا۔ ملائیشیا کی ٹیم کھیل کے اختتام تک گول سکور کرنے میں ناکام رہی۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر محی الدین احمد وانی نے جاپان میں کھیلے گئے انڈر 18 ایشیا کپ میں قومی انڈر 18 ہاکی ٹیم کی شاندار کارکردگی اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے پر مبارکباد دی۔ امید ظاہر کی مستقبل میں یہ ہیروز پاکستان کا نام اونچا کریں گے ۔

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