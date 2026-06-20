ایران کا ورلڈ کپ منتظمین کیخلاف شکایت درج کرانیکا اعلان
ایران کا ورلڈ کپ منتظمین کیخلاف شکایت درج کرانیکا اعلان منتظمین کی پابندیوں کی وجہ سے ٹیم کی تیاریاں متاثر ہو رہیں ،ایرانی فیڈریشن
لاہور(سپورٹس ڈیسک)ایران فٹبال فیڈریشن کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم پر سفری پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، جس کی فیفا میں شکایت درج کرائیں گے ۔ایران فٹبال فیڈریشن نے کہا کہ ایونٹ منتظمین کی جانب سے عائد کردہ پابندیوں کی وجہ سے ٹیم کی تیاریاں متاثر ہو رہی ہیں۔ترجمان ایران فٹبال فیڈریشن کا کہنا ہے کہ انہوں نے منتظمین سے درخواست کی تھی کہ ٹیم کو میچ سے 2 دن پہلے لاس اینجلس جانے کی اجازت دی جائے ، جہاں ایران کا دوسرا میچ کل بیلجیم سے شیڈولڈ ہے ۔ترجمان کے مطابق منتظمین نے ہماری 2 روز قبل امریکا جانے کی درخواست مسترد کر دی ہے ۔ترجمان نے کہا کہ ٹیم کی تیاریوں کا شیڈول کافی پہلے جمع کرانے اور پیش کی گئی تکنیکی وجوہات کے باوجود ایک بار پھر منتظمین کی جانب سے پابندیوں کا سامنا ہے ۔دوسری جانب وائٹ ہاؤس فیفا ٹاسک فورس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اینڈریو جیولیانی کا کہنا ہے کہ ایران کو پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ ٹیم کو میچ سے صرف 1دن قبل امریکا آنے کی اجازت ہوگی، اور میچ کے بعد اسی شام واپس جانا ہوگا۔