صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دلبرداشتہ آسٹریلیا کی حوصلہ افزائی محمد صلاح نے مداحوں کے دل جیت لیے

  • کھیلوں کی دنیا
دلبرداشتہ آسٹریلیا کی حوصلہ افزائی محمد صلاح نے مداحوں کے دل جیت لیے

لاہور(سپورٹس ڈیسک )مصر کے سٹار فٹبالر اور کپتان محمد صلاح نے آسٹریلیا کے خلاف فتح کے بعد آسٹریلوی کھلاڑیوں کے پاس جا کر حوصلہ افزائی کر کے مداحوں کے دل جیت لیے ۔

امریکا کے شہر ڈیلس میں کھیلے گئے میچ میں مصرنے آسٹریلیا کو پنالٹی شوٹ آؤٹ پر ہرایا۔جیسے ہی مصر نے کامیابی حاصل کی، تمام مصری کھلاڑی جشن منانے کے لیے میدان میں دوڑ پڑے ۔ تاہم، محمد صلاح نے جشن میں شامل ہونے کے بجائے شکست سے دلبرداشتہ آسٹریلوی کھلاڑیوں کے پاس جا کر ان سے مصافحہ کیا اور بعض کو گلے لگا کر حوصلہ دیا۔محمد صلاح کے اس سپورٹس مین شپ کے عمل کو شائقین اور سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے خوب سراہا جا رہا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

امریکا، ایران مذاکرات کا اگلا دور 11 جولائی کو پاکستان میں متوقع : سعودی میڈیا

امریکاچاہتا تو خامنہ ای کے جنازے میں ایرانی قیادت کو ختم کر سکتا تھا ،مگر ایسا نہیں کرینگے :ٹرمپ

توانائی و دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کریں:اسحاق ڈار

امریکا کی 250ویں سالگرہ،فضائی نمائش اور شاندار آتش بازی

سکیورٹی تحفظات،شہزادہ ہیری لندن دورے پر اہلیہ اور بچوں کے بغیر جائینگے

آبنائے ہرمز خطے سے باہر کی قوتوں کی فوجی طاقت کے مظاہرے کا میدان نہیں:ایران

آج کے کالمز

ایاز امیر
یہ کمزوری کا سبق پتا نہیں کہاں سے آیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گورا گورنر‘ ہندوستانی مجسٹریٹ
رؤف کلاسرا
کنور دلشاد
طاقتور آئینی منصب
کنور دلشاد
رشید صافی
مضبوط پاکستان
رشید صافی
عمران یعقوب خان
العطش العطش
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
طالبان حکومت کا معاندانہ رویہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak