صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زمان سہیل،فریحہ صدیق نے نیشنل چیس چیمپئن شپ جیت لی

  • کھیلوں کی دنیا
زمان سہیل،فریحہ صدیق نے نیشنل چیس چیمپئن شپ جیت لی

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)ہائر ایجوکیشن کمیشن کے زمان سہیل اور جبکہ پنجاب کی فریحہ صدیق نے نیشنل چیس چیمپئن شپ میں مردوں اور۔۔

 خواتین کیٹیگریز کے ٹائٹل جیتنے کا اعزاز حاصل کرلیا۔ ایونٹ میں ملک بھر سے 250سے زائدکھلاڑیوں نے مختلف کیٹیگریز میں مدمقابل ہوے اور اعلیٰ معیار کی شطرنج کا مظاہرہ کیا۔ایونٹ کی اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر براے پارلیمانی امورڈاکٹر طارق فضل چودھری تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مراعات کو ٹھوکر کیوں نہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صوبدار معینوی
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ ایم او یو ختم؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
پروٹوکول کلچر
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کیس پر کھیس
آصف عفان
امیر حمزہ
اے پُتّر ہٹّاں تے نئیں وکدے…
امیر حمزہ
Dunya Bethak