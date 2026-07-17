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سورن ویرنسکیولڈ نے ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس کاگیارہواں مرحلہ جیت لیا

  • کھیلوں کی دنیا
سورن ویرنسکیولڈ نے ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس کاگیارہواں مرحلہ جیت لیا

پیرس (سپورٹس ڈیسک)ناروے کے سائیکلسٹ سورن ویرنسکیولڈ نے ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس کا گیارہواں مرحلہ جیت لیا۔۔

۔ 11ویں مرحلے میں سائیکل سواروں نے فرانس میں ویشی سے نیورس تک کا 161.3کلو میٹر فاصلہ طے کرنا تھا۔ سورن ویرنسکیولڈ نے فاصلہ 3 گھنٹے 10منٹ اور 06 سیکنڈ میں طے کرکے پہلی پوزیشن حاصل کی۔نیدرلینڈز کے اولاو کوئج نے دوسری جبکہ بیلجیئم کے سائیکلسٹ جیسپر فلپسن نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ 

 

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