برطانیہ:1937کا افسانوی ناول حیرت انگیز قیمت میں نیلام

لندن(نیٹ نیوز)برطانیہ میں ناول نگار جے آر آر ٹولکن کا 1937 میں شائع ہونے والا افسانوی ناول The Hobbit اپنی پہلی ایڈیشن کی نایاب کاپیوں کے باعث حیرت انگیز قیمتوں پر نیلام ہوتا رہا ہے ۔۔

تاہم حال ہی میں یہ 43,000 برطانوی پاؤنڈز میں نیلام ہوا ہے یعنی 16 کروڑ 29 لاکھ پاکستانی روپے میں۔یہ ناول فرسٹ ایڈیشن کی ایک کاپی ہے جو برسٹل میں ایک گھر کی صفائی کے دوران ایک خانے سے ملی ہے ۔آکشنیئم باتھ کے ذریعے آن لائن نیلامی میں یہ کتاب انتہائی محفوظ حالت میں بیچی گئی جو ابتدائی اندازے (10,000-12,000 برطاوی پاؤنڈز) سے چار گنا زیادہ ہے ۔علاوہ ازیں ایک اور کاپی جسے آکشنیئرز کنگھمز نے 31 ہزار برطانوی پاؤنڈز میں نیلام کی، برکشائر کے ایک گھر سے برآمد ہوئی تھی۔  2015 میں اس ناول کی نایاب کاپی لندن میں 137,000 برطانوی ڈالرز میں بیچی گئی تھی۔

 

