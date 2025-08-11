صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برازیل :گائے کا 3دن میں 343لٹر دودھ دیکر عالمی ریکارڈ

  • عجائب دنیا
لاہور(نیٹ نیوز)ویسے تو عمومی طور پر گائے ایک دن میں 12 سے 35 لٹر دودھ دیتی ہے تاہم ایک گائے 3 دن میں ریکارڈ مقدار میں دودھ دے کر عالمی ریکارڈ قائم کردیا ہے ۔

یہ واقعہ برازیل میں پیش آیا جہاں گائے نے تین دن میں 343 لیٹر دودھ دے کر عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے ۔یومیہ کے حساب سے اگر تقسیم کیا جائے تو یہ اوسطاً روزانہ تقریباً 114 لٹر دودھ بنتا ہے جو عام ڈیری گایوں کی پیداوار سے کئی گنا زیادہ ہے ۔یہ کارنامہ نہ صرف گائے کی جینیاتی خوبیوں بلکہ بہترین خوراک، دیکھ بھال اور فارمنگ ٹیکنالوجی کا نتیجہ سمجھا جا رہا ہے ۔اس قسم کی زیادہ دودھ دینے والی گایوں کو عموماً ہائی پروڈکشن بریڈز جیسے ہولسٹین نسل سے جوڑا جاتا ہے ۔گائے کی ویڈیوتیزی سے سوشل میڈیاپروائرل ہورہی ہے ۔

 

