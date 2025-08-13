صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دنیا کا وہ واحد علاقہ جہاں مرنے پر پابندی ہے

  • عجائب دنیا
اوسلو(نیٹ نیوز)ایک جگہ ایسی ہے جہاں حکومت کی طرف سے مرنے پا پابندی عائد کی گئی ہے ۔۔

دنیا میں ایسا انوکھا مقام ناروے کے جزیرے لونگییَربین میں موجود ہے ، جو سوالبارڈ کے آرکٹک علاقے میں واقع ہے ۔ یہاں مرنے پر واقعی پابندی ہے ۔وجہ یہ ہے کہ یہاں کا موسم اتنا شدید سرد ہے کہ زمین میں دفن ہونے والی لاشیں گلتی سڑتی نہیں ۔1930 میں تحقیق میں پتا چلا کہ یہاں دفن شدہ لاشوں میں پرانے وائرس بھی زندہ رہ سکتے ہیں جو دوبارہ انسانوں میں بیماری پھیلا سکتے ہیں۔اسی لیے 1950 کی دہائی میں قانون بنایا گیا کہ لونگییَربین میں کوئی دفن نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص یہاں شدید بیمار ہو یا مرنے کے قریب ہو تو اسے ناروے کے مین لینڈ یا کسی اور جگہ منتقل کر دیا جاتا ہے ۔یہ جگہ اس لیے بھی مشہور ہے کہ یہاں سورج چھ ماہ تک نہیں نکلتا اور چھ ماہ تک غروب نہیں ہوتا۔

 

