گھر میں رکھے ٹرین سیٹ کی سرنگ سے سانپ نکل آیا

سڈنی(نیٹ نیوز)آسٹریلیا میں ماڈل ٹرین سیٹ کی سرنگ سے زہریلا سانپ نکل آیا۔ اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ آسٹریلیا کی ریاست کوئنزلینڈ کے ایک گھر میں رکھے ایک ماڈل ٹرین سیٹ کے ٹنل (سرنگ) میں رہائشیوں نے ایک زہریلے سوئے ہوئے۔۔۔

 سانپ کو دیکھا جس کے بعد انھوں نے سانپ نکالنے والے مقامی سپیرے کو بلایا۔پہلے تو اسے ربڑ کا سانپ سمجھا گیا، تاہم بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک اصلی، صحت مند اور کافی بڑا براؤن درختوں کا سانپ تھا جو اس ماڈل ٹرین سرنگ میں جا کر سوگیا تھا۔ سپیرے کی جانب سے سانپ کو محفوظ طورپر پکڑ کر نکالنے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی۔ سپیرے کا کہنا تھا کہ سانپ اپنی کھال اُتارنے کی تیاری کر رہا تھا بعدازاں سانپ کو جنگل میں لے جاکر ایک درخت پر چھوڑ دیا۔

 

