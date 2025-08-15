صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • عجائب دنیا
یادداشت ،سیکھنے کی صلاحیت بڑھانے والا پروٹین دریافت

مونٹریال(نیٹ نیوز)سائنسدانوں نے یادداشت کو بہتر بنانے اور سیکھنے کی صلاحیت کو بڑھانے والا پروٹین دریافت کرلیا۔

کینیڈا کی ریگرز یونیورسٹی کے محققین نے ایک اہم دماغی پروٹین جسے سائپین کہا جاتا ہے، اس کی ایک نئی خصوصیت دریافت کی ہے۔محققین نے بتایا کہ یہ پروٹین نیورونز کے مابین رابطے کو مستحکم بنانے میں مدد دیتا ہے جو کہ سیکھنے اور یادداشت کے لیے بہت ضروری ہے ۔تحقیق کے نتائج کے مطابق سائپین پروٹین دماغ کے اس حصے میں موجود پروٹینز کی ٹیگنگ کو بڑھاتا ہے جہاں سے نیوران سگنل بھیجتے اور وصول کرتے ہیں۔ مالیکیولر ٹیگز پروٹینز کی صحیح مقامات پر منتقل ہونے میں مدد کرتے ہیں۔ اس ٹیگنگ سے نیوران مؤثر انداز میں سگنل بھیجتے اور وصول کرتے ہیں جو دماغی کارکردگی کے لیے نہایت ضروری ہے ۔ 

 

