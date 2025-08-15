صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

20اگست کو 6 سیارے آسمان پر نظر آئیں گے

20اگست کو 6 سیارے آسمان پر نظر آئیں گے

لاہور(نیٹ نیوز)20اگست کو آپ 6 سیاروں کو آسمان پر دیکھ سکیں گے ۔اس طرح کا نظارہ سال میں ایک یا 2 بار دیکھنے میں آتا ہے ۔عطارد، زہرہ، مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون آسمان پر نظر آئیں گے۔

مریخ بھی تکنیکی طور پر رات کے آغاز پر آسمان پر ہوگا مگر وہ سورج غروب ہوتے ہی افق میں بہت نیچے چلا جائے گا جس کے باعث وہ دیگر سیاروں کے ساتھ نظر نہیں آئے گا۔عطارد، زہرہ اور مشتری کو دوربین کے بغیر دیکھنا ممکن ہوگا۔یورینس، نیپچون اور زحل کو دیکھنے کے لیے دوربین یا ٹیلی سکوپ کی ضرورت ہوگی۔یہ سیارے مشرقی اور جنوبی افق میں نظر آئیں گے ۔عطارد مشرقی افق میں سورج طلوع ہونے سے قبل نظر آئے گا، جبکہ زہرہ بھی مشرقی آسمان پر ہی موجود ہوگا۔مشتری بھی زہرہ کے قریب موجود ہوگا جبکہ زحل اور نیپچون ایک دوسرے کے قریب ہی جنوبی افق پر موجود ہوں گے۔

 

