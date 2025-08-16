صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منگنی کی انگوٹھی کیلئے پتھر ڈھونڈنے والی خاتون کو ہیرا مل گیا

  • عجائب دنیا
نیویارک(نیٹ نیوز)امریکا میں آرکنسا کے کریٹر آف ڈائمنڈ اسٹیٹ پارک میں اپنی منگنی کی انگوٹھی کیلئے قیمتی پتھر ڈھونڈنے گئی نیو یارک کی خاتون نے 2.3 قیراط کا ہیرا ڈھونڈ نکالا۔

نیو یارک شہر کے علاقے مین ہیٹن کی 31 سالہ رہائشی میشیر فاکس کے مطابق انہوں نے دو برس قبل فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی منگنی کی انگوٹھی کا ہیرا خود تلاش کریں گی۔ ان کے متوقع منگیتر نے ان کے فیصلے سے اتفاق کیا اور انگوٹھی کے درست پتھر کی تلاش تک رکنے پر رضامندی کا ظاہر کی۔ انہوں نے اس متعلق تحقیق کی اور ان کے سامنے دنیا کی ایک ہی جگہ آئی جو کہ انتہائی قریب، آرکنسا میں تھی۔خاتون نے پارک میں پتھر کی تلاش 8 جولائی کو شروع کی اور درست ہیرے کیلئے روزانہ گھنٹے صرف کیے لیکن 29 جولائی کو انکے دورے کے آخری روز انہیں بالآخر مرضی کے مطابق ہیرا مل گیا۔

 

