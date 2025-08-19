صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیٹ جی پی ٹی سے لکھی تحریر پہچاننے کیلئے نیا ٹول تیار

  • عجائب دنیا
چیٹ جی پی ٹی سے لکھی تحریر پہچاننے کیلئے نیا ٹول تیار

لاہور(نیٹ نیوز)آرٹیفیشل انٹیلی جنس کمپنی اوپن اے آئی نے چیٹ جی پی ٹی سے لکھی گئی تحریر کو پہچاننے کے لیے نیا ٹول بنالیا۔۔۔

ٹیکنالوجی ویب سائٹ کے مطابق اوپن اے آئی نے ایک ایسا ٹول بنایا ہے جو ممکنہ طور پر ایسے طلبہ کو فوری طور پر پکڑ سکتا ہے جو اپنے اسائنمنٹس لکھنے کے لیے چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کرتے ہیں، تاہم کمپنی ابھی اس پر غور کر رہی ہے کہ آیا اس ٹول کو عام لوگوں کے لیے جاری کیا جائے یا نہیں۔کمپنی کے ایک ترجمان نے بتایا کہ وہ ‘ٹیکسٹ واٹرمارکنگ’ کے طریقے پر تحقیق کر رہے ہیں، جو تحریر میں ایک چھپی ہوئی نشانی ڈال دیتا ہے جس سے بعد میں معلوم کیا جا سکتا ہے کہ تحریر چیٹ جی پی ٹی نے لکھی ہے یا نہیں۔ترجمان نے کہا کہ یہ ٹیکنالوجی مؤثر تو ہے لیکن اس کے کچھ خطرات بھی ہیں، جیسے یہ انگریزی نہ بولنے والے لوگوں پر غیر ضروری اثر ڈال سکتی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

صائمہ نور کی بولڈ لباس میں ڈانس ویڈیو وائرل

پھانسی کا منظر شوٹ کراتے بال بال بچا:سید جبران

نادیہ خان کی بیٹی نے ماڈلنگ کی دنیا میں قدم رکھ دیا

آرٹس کونسل کراچی میں فنکاروں ، کرکٹرز کا میلہ لگے گا

امریکی گلوکارہ کا میوزک پروڈیوسر پر جنسی استحصال کرنیکا الزام

روبی انعم کی بشری انصاری کی وی لاگنگ،میک اپ پر تنقید

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak