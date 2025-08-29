صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

72سال سے گمشدہ پوسٹ کارڈ بھیجنے والے کے پاس واپس

  • عجائب دنیا
اوٹاوا (نیٹ نیوز)امریکا میں 72 برس قبل ڈاک میں کھو جانے والا پوسٹ کارڈ بالآخر کارڈ بھیجنے والے (جن کی عمر اب 88 برس ہے ) تک واپس پہنچ گیا۔

یہ پوسٹ کارڈ ایلن بال نے اپنے والدین فریڈرک اور الیزبیتھ بال کو 1953 میں بھیجا تھا جو حال ہی میں امریکی ریاست کینسز کے شہر اوٹاوا کے پوسٹ آفس پہنچا۔ پوسٹ ماسٹر مارک تھامپسن کا کہنا تھا کہ یہ پوسٹ کارڈ جس میں نیویارک میں موجود اقوامِ متحدہ کی عمارتین بنی ہوئی ہیں ممکنہ طور پر اقوام متحدہ میں قائم پوسٹ آفس میں کھو گیا ہوگا ،ایلن بال جو اب امریکی ریاست آئیڈاہو میں رہائش پذیر ہیں کو ان کے کارڈ کی ڈیجیٹل تصویر دکھائی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی لکھائی تو پہچان لی لیکن انہیں یہ یاد نہیں کہ انہیں کوئی کارڈ بھیجا تھا۔ البتہ، انہیں یہ یاد ہے کہ 1953 میں گرمیوں میں پورٹو ریکو جاتے وقت انہوں نے تھوڑا وقت نیو یارک میں گزارا تھا۔

 

