سفید انڈے دینے والی مرغی نے اچانک نیلا انڈہ دیدیا

کرناٹک (نیٹ نیوز)بھارتی ریاست کرناٹک کے ضلع دیواناگیری میں سید نور نامی کسان کی مرغی نیلا انڈہ دینے کے بعد توجہ کا مرکز بن گئی ۔نور کا کہنا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی مرغی نے نیلا انڈہ دیا۔۔۔

 نور کے دوست نے بتایا کہ یہ مرغی روزانہ سفید یا ہلکے پیلے رنگ کا انڈہ دیتی تھی، لیکن دو دن پہلے جب اس نے نیلا انڈہ دیا تو ہم سب دنگ رہ گئے ، زندگی میں کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ محکمہ ویٹرنری کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر اشوک نے کہا، ‘میں نے سبز مائل انڈے دیکھے ہیں، لیکن بالکل نیلا انڈہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے ، اس کی وجہ عام طور پر ایک رنگ دار مادہ (Pigment) ہوتا ہے جسے Biliverdin کہتے ہیں، یہ مادہ اگر زیادہ مقدار میں خارج ہو تو انڈے کا خول نیلا ہو سکتا ہے ۔ویٹرنری آفیسر کے مطابق یہ تبدیلی یا تو جینیاتی (Genetic) وجہ سے ہوتی ہے یا پھر مرغی کی خوراک میں کسی مسئلے کی بنا پر۔ 

 

