صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2025 :ابتدائی 6ماہ میں عالمی سولر انسٹالیشن میں بڑا اضافہ

  • عجائب دنیا
2025 :ابتدائی 6ماہ میں عالمی سولر انسٹالیشن میں بڑا اضافہ

لاہور(نیٹ نیوز)ایک نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2025 کے ابتدائی چھ ماہ میں عالمی سطح پر 380 گیگا واٹ کی نئی سولر کپیسٹی انسٹال کی گئی ۔۔۔

جس میں چین کا کردار نصف سے زیادہ رہا۔انرجی تھنک ٹینک Ember کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق 2025 کے ابتدائی چھ ماہ میں عالمی سطح پر شمسی توانائی سے بجلی کی پیداوار میں 380 گیگا واٹ کا اضافہ کیا گیا جو کہ 2024 کے ابتدائی چھ ماہ سے 64 فی صد زیادہ ہے ، اس عرصے میں 232 گیگا واٹ انسٹال کیے گئے تھے ۔ اس دوڑ میں چین سرِ فہرست رہا۔ 2025 کے پہلے چھ ماہ میں چین گزشتہ برس اس ہی دورانیے کے مقابلے میں دُگنی انسٹالیشن کیں۔ دوسرا نمبر بھارت (24 گیگا واٹ) کا ہے جبکہ امریکا 21 گیگا واٹ کی انسٹالیشن کے ساتھ تیسرے نمبر پرہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

شہباز شریف کی پوٹن اور شی جن پنگ سے ملاقاتیں:روس سے قریبی تعلقات،چین سے مضبوط شراکت داری کا عزم

بنوں:فتنہ الخوارج کا ایف سی ہیڈ کوارٹر زپر خودکش حملہ،فائرنگ ،6اہلکار شہید،5دہشتگرد ہلاک:کوئٹہ میں دھماکا،14افراد شہید،30زخمی

سیلاب جنوبی پنجاب میں داخل ،بہا ولنگر میں بند ٹوٹ گیا،ملتان میں ہیڈ محمد والا ر وڈ پر ٹر یفک معطل

قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کا بائیکاٹ ،پارلیمنٹ کے با ہر اسمبلی لگالی

پنجاب :سپرفلڈ کا سامنا،تاریخ کا سب سے بڑا انخلا،ریسکیو آپریشن کیا:مریم نواز

بحرین چیف آف سٹاف کا دورہ نیول ہیڈ کوارٹرز ،امیر البحر سے ملاقات

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak