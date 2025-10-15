صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فولاد سے 10گنا زیادہ مضبوط انوکھی لکڑی تیار

  • عجائب دنیا
نیو یارک سٹی(نیٹ نیوز)امریکی سائنسدان نے فولاد سے زیادہ مضبوط اور وزن میں ہلکی انوکھی لکڑی ‘سپر ووڈ’ تیار کرلی۔امریکی میڈیا کے مطابق ایک امریکی کمپنی نے ایک ایسی لکڑی تیار کی ہے جو فولاد سے 10گناہ مضبوط اور 6گناہ ہلکی ہے۔۔۔

سائنسدان لیانگ بنگ ہو نے سپر ووڈ نامی لکڑی کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے صنعتی استعمال کے لیے ایک خصوصی لکڑی تیار کی ہے ۔ییل یونیورسٹی میں پروفیسر لیانگ بنگ نے سپر ووڈ کی تیاری کے مراحل پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ پہلے لکڑی کو پانی میں بھگویا جاتا ہے ، پھر اس کو کیمکلز میں اُبالا جاتا ہے ، اس کے بعد اس کو دبایا جاتا ہے ، ہفتے بھر کے عمل کے بعد یہ لکڑی میں وزن اور مضبوطی کے تناسب میں سخت دھاتوں اور فولاد سے زیادہ بہتر ہوجاتی ہے ۔انہوں نے مزید بتایا کہ بظاہر یہ عام لکڑی جیسی لگتی ہے مگر یہ عام لکڑی سے ہر لحاظ بہتر ہے ۔

 

