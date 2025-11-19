صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزن گھٹانے کی ادویات سے بینائی جا سکتی ہے :تحقیق

  • عجائب دنیا
لاہور(نیٹ نیوز)نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ وزن گھٹانے والی ادویات کچھ لوگوں میں آنکھ کے امراض کا سبب بن سکتی ہیں جس سے بینائی جا سکتی ہے۔۔۔

جاما نامی جرنل میں شائع تحقیق میں 15 لاکھ کے قریب افراد کے ڈیٹا کا جائزہ لیا گیا۔مطالعے میں معلوم ہوا کہ ذیا بیطس میں مبتلا افراد جو سیماگلوٹائڈ یا ٹائرزیپیٹائڈ جیسی ادویات کا استعمال کر رہے تھے ان کے آپٹک نرو ڈِس آرڈر میں مبتلا ہونے کے خطرات زیادہ تھے ۔محققین کے مطابق تحقیق نے خاص طور پر ‘نان-آرٹیریٹک اینٹیریئر اِسکیمک آپٹک نیورو پیتھی’ (NAION) نامی نایاب لیکن خطرناک کیفیت کو واضح کیا، جس میں آپٹک نرو میں خون کی گردش اچانک کم یا رک جاتی ہے جو ‘آئی-سٹروک’ کا سبب بنتی ہے ۔ مریضوں کو اس کا ادراک اس وقت ہوتا ہے جب ان کی ایک آنکھ کی بینائی چلی جاتی ہے ۔اس وقت تک طبی دنیا میں کیفیت کا کوئی علاج نہیں ہے ۔

 

