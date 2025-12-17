صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چہرہ شناخت کرنیوالی مشین کو دھوکا دینے والے پکڑے گئے

چہرہ شناخت کرنیوالی مشین کو دھوکا دینے والے پکڑے گئے

بیجنگ(نیٹ نیوز)چین میں ایک نیبرہوڈ کمیٹی کے اپنے ساتھیوں کو کام سے چھٹی کرنے میں مدد دینے کیلئے ان کے چہرے کا ماسک پہن کر فیشل ریکاگنیشن مشین کو چکما دینے ملازمین پکڑے گئے ۔

مشرقی چین کے ایک شہر وینژو شہر میں ادارے کے سیکرٹری نے بتایا کہ ادارے میں کچھ لوگ اپنے چہرے کے ماسک کا استعمال کرتے ہوئے کام سے چھٹی کر رہے ہیں۔ گروپ کے کوئی ایک یا دو افراد کام پر جاتے ہیں اور پورے گروپ کی حاضری لگاتے ہیں ۔تاہم ان کے اس طریقہ کار کی نشان دہی فیشل سکینر کے اوپر لگے سی سی ٹی وی کیمرا سے کی گئی۔یہ کمیٹیاں چین میں انتظامی حکمرانی کی سب سے نچلی سطح ہیں۔ ان کے ارکان سرکاری ملازمین نہیں ہوتے اور انہیں تنخواہیں نہیں ملتیں، مگر وہ کچھ الاؤنسز ضرور وصول کرتے ہیں، اس لیے جو ملزمان تھے وہ غیر قانونی طور پر کچھ نہ کچھ معاوضہ حاصل کر رہے تھے ۔

 

