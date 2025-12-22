صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دلہن کا شادی کے دوران بھی کام، تعریف وتنقید کا سامنا

  • عجائب دنیا
دلہن کا شادی کے دوران بھی کام، تعریف وتنقید کا سامنا

ممبئی(نیٹ نیوز)بھارت میں دلہن نے اپنی شادی کی تقریب کے دوران اہم سافٹ ویئر بگ فکس کیااوریہ واقعہ دلہن کے بھائی نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا۔

 جہاں انہوں نے بتایا کہ گوری شادی کے دوران بھی اپنے اسٹارٹ اپ کے کام میں مصروف تھی۔انہوں نے کہا کہ لوگ اسٹارٹ اپ زندگی کو آئیڈیل نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بہت محنت طلب اور شدید کام ہے ، یہ میری بہن اور کمپنی کی کو فاؤنڈر ہیں، اپنی شادی کے 10 منٹ بعد ایک کریٹیکل بگ کو فکس کر رہی ہیں، یہ کوئی فوٹو شوٹ نہیں تھا، والدین نے دونوں پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ پوسٹ وائرل ہونے پرایک صارف نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بھائی اور بہن دونوں کی لگن کو سلام، یاد رکھو یہ ایک میراتھن ہے ۔ایک نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اپنی ترجیحات طے کرنی چاہئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مارگلہ… جنگل کہانی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
قیمتی سرمایہ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کو ایک جرم میں دوسری سزا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو فنانسنگ، ترسیلاتِ زر اور قرضے
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نوجوان خواب کی موت
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر گزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak