دلہن کا شادی کے دوران بھی کام، تعریف وتنقید کا سامنا
ممبئی(نیٹ نیوز)بھارت میں دلہن نے اپنی شادی کی تقریب کے دوران اہم سافٹ ویئر بگ فکس کیااوریہ واقعہ دلہن کے بھائی نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا۔
جہاں انہوں نے بتایا کہ گوری شادی کے دوران بھی اپنے اسٹارٹ اپ کے کام میں مصروف تھی۔انہوں نے کہا کہ لوگ اسٹارٹ اپ زندگی کو آئیڈیل نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بہت محنت طلب اور شدید کام ہے ، یہ میری بہن اور کمپنی کی کو فاؤنڈر ہیں، اپنی شادی کے 10 منٹ بعد ایک کریٹیکل بگ کو فکس کر رہی ہیں، یہ کوئی فوٹو شوٹ نہیں تھا، والدین نے دونوں پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ پوسٹ وائرل ہونے پرایک صارف نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بھائی اور بہن دونوں کی لگن کو سلام، یاد رکھو یہ ایک میراتھن ہے ۔ایک نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اپنی ترجیحات طے کرنی چاہئیں۔