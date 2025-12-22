ناسا نے کائنات کا حیرت انگیز نقشہ جاری کر دیا
نیویارک(نیٹ نیوز)ناسا نے کائنات کا حیرت انگیز نقشہ جاری کر دیا۔ ناسا کے SPHEREx اسپیس ٹیلی سکوپ کی مدد سے بنائے گئے پہلے مکمل آسمان کے نقشے میں اس ٹیلی اسکوپ سے آسمان کا ہونے والا تھری-ڈائمنشنل نظارہ دِکھایا گیا ہے۔
اس نقشے میں جلی ہوئی سرخ خلائی دھول، برقی نیلی ہائیڈروجن گیس اور سفید نیلے اور ہرے ستارے شامل ہیں۔روشنی کی انفرا ریڈ ویولینتھ کو دیکھنے کی ٹیلی اسکوپ کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے پینوریمک نظارے میں یہ اور دیگر درجنوں رنگ عکس بند کیے گئے ، جو انسانی آنکھ کو نظر نہیں آتے ۔ان رنگوں نے ماہرینِ فلکیات کو ٹیلی اسکوپ سے ان لاکھوں کروڑوں کہکشاؤں کے درمیان فاصلے کی پیمائش کرنے میں مدد دی، دور موجود کہکشائیں لال رنگ میں جبکہ اس مظہر کو ‘ریڈ شفٹ’ کے نام سے جانا جاتا ہے۔