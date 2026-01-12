صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریسٹورنٹ ملازم کو روٹی پر تھوکنا مہنگا پڑگیا، ویڈیو وائرل

  • عجائب دنیا
ریسٹورنٹ ملازم کو روٹی پر تھوکنا مہنگا پڑگیا، ویڈیو وائرل

ممبئی(نیٹ نیوز)بھارت میں ایک ریسٹورنٹ ملازم کی جانب سے روٹی پر تھوکنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی جس کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کرلیا۔

 واقعہ غازی آباد میں واقع چکن پوائنٹ نامی ریسٹورنٹ میں پیش آیا جہاں ملازم کو روٹی تندور پر لگانے سے قبل اس پر تھوکتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ۔ واقعے کی ویڈیو کسی صارف نے ریکارڈ کرکے سوشل میڈیا پر شیئر کی جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہوگئی۔ویڈیو سامنے آنے کے بعد عوامی غم و غصے میں اضافہ ہوا جس پر پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے ریسٹورنٹ ملازم کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کی جا رہی ہیں اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak