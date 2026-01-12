2010 میں آرڈر کیے گئے فونز 16 سال بعد موصول
طرابلس(نیٹ نیوز)لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں ایک موبائل شاپ پر ایسا منظر دیکھنے کو ملا جو کسی فلمی سین سے کم نہیں تھا۔
دکان پر اچانک ایک پارسل پہنچا، جسے کھولتے ہی دکاندار کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وجہ؟ اس ڈبے میں موجود نوکیا موبائل فون، جو آج کے نہیں بلکہ 2010 کے تھے اور 16 سال بعد اپنی منزل تک پہنچے ۔یہ فون 2010 میں آرڈر کیے گئے تھے ، مگر 2011 میں شروع ہونے والی خانہ جنگی اور ملک کے نظام کی تباہی کے باعث یہ کھیپ برسوں تک گوداموں میں پڑی رہی۔یہ وہ دور تھا جب نوکیا کے بٹن والے فون موبائل مارکیٹ پر راج کرتے تھے اور‘میوزک ایڈیشن‘ فون رکھنا سٹیٹس سمجھا جاتا تھا۔ اب 2026 میں اچانک اس کی آمد نے سب کو چونکا دیا۔جب دکاندار نے پرانی پیکنگ کھولی تو وہ خود کو ہنسنے سے نہ روک سکا۔ موبائل فون ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے مذاقاً کہا کہ یہ فون ہیں یا کسی میوزیم کی چیزیں۔