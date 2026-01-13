جرمنی50بھیڑوں کا جتھہ سپر مارکیٹ میں گھس گیا
لوئر فرینکونیا (نیٹ نیوز)جرمنی میں 50 بھیڑوں کا ایک جتھہ ریوڑ سے نکل کر شاپنگ کرنے سپر مارکیٹ میں گھس گیا۔
لوئر فرینکونیا کے علاقے برگسِن میں موجود پینی سپرمارکیٹ کے مرکزی دروازے سے درجنوں بھیڑ اندر گھس گئے اور خوب افرا تفری مچاتے ہوئے گند پھیلا دیا۔گلہ بان ڈائیٹر مشلر نے بتایا کہ بھیڑوں کا ایک جتھہ، بڑے ریوڑ سے علیحدہ ہو گیا۔ بھیڑوں کی توجہ شاید ایکورن کی وجہ سے ریوڑ سے ہٹی اور وہ ان کو کھانے سٹور میں گھس گئے ۔انہوں نے بتایا کہ بعد ازاں علیحدہ ہونے والا جتھہ بحفاظت ریوڑ کے ساتھ جُڑ گیا۔سوشل میڈیا پر صارفین اس در اندازی پر مختلف میمز بنا رہے ہیں۔