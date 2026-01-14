صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چند سیکنڈز میں سفر مکمل کرنیوالی دنیا کی مختصر ترین پرواز

  • عجائب دنیا
چند سیکنڈز میں سفر مکمل کرنیوالی دنیا کی مختصر ترین پرواز

سکاٹ لینڈ (نیٹ نیوز)دنیا کی مختصر ترین پرواز ہونے کا اعزاز سکاٹ لینڈ کے جزائر ویسٹری اور پاپا ویسٹری کے درمیان سفر کرنے والی پرواز کو حاصل ہے ۔اس پرواز کا دورانیہ صرف 53 سیکنڈز ہے ۔۔۔

اور یہ پرواز اس مختصر وقت میں 1.7 میل کا فاصلہ طے کرتی ہے ۔برطانوی ایئرلائن لوگن ایئر کی جانب سے یہ مختصر سفر طے کرنے کیلئے برٹین نارمن BN-2 آئی لینڈر ہوائی جہاز کا استعمال کیا جاتا ہے جسے خاص طور پر اس مشکل موسمی حالات کے دوران اس مختصر فاصلے پر سفر کرنے کیلئے ڈیزائن کیا گیا ہے ۔ رپورٹس کے مطابق شمالی سکاٹ لینڈ میں جزائر کے رہائشیوں کیلئے سفر کرنے کے دو ہی آپشن ہیں کشتی یا پھر ہوائی جہاز، کشتی کا سفر پانی کے بہاؤ کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے کافی مشکل ہے اس لیے وہاں کے لوگ ہوائی جہاز پر سفر کو ترجیح دیتے ہیں۔اس پرواز کا دورانیہ عام طور پر 90 سیکنڈز ہے لیکن اگر ہوا موافق ہو تو 53 سیکنڈز ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
چھوٹے دل اور ظرف کی کمی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (3)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (9)
شاہد صدیقی
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین
سعود عثمانی
محمد حسن رضا
خاموش طاقت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak