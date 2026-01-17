ریٹائرڈ نیوز اینکر کا رنگ برنگی جرابیں جمع کرنے کا ریکارڈ
نیو یارک سٹی(نیٹ نیوز)امریکا میں ایک ریٹائرڈ نیوز اینکر نے کثیر تعداد میں رنگ برنگی جرابیں جمع کرنے کا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔
امریکی میڈیا کے مطابق سی بی ایس فلیڈیلفیا کے ریٹائرڈ نیوز اینکر جِم ڈونوون نے بتایا کہ دوران ملازمت ان کی رنگ برنگی جرابوں کو ناظرین نے دیکھا اور ان کے مداحوں نے ان کے لیے نئی جوڑیاں بھیجنا شروع کر دیں۔ ان جوڑیوں میں سے کچھ پر ان کا چہرہ بھی بنا ہوتا تھا۔ گنیز ورلڈ ریکارڈز نے ان کے مجموعے کی تصدیق کی جس میں 1531 منفرد جوڑیاں شامل ہیں۔امریکی میڈیا کے مطابق انہوں نے گنیز ورلڈ ریکارڈز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ بہت سے لوگوں نے ان کو کئی برسوں تک ان کا چہرہ چھَپی جرابوں کی جوڑیاں بھیجیں۔سوشل میڈیا پر اینکر کے اس ورلڈ ریکارڈ کو کافی سراہا جا رہا ہے ۔