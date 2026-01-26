صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معذوری کا بہانہ،قید سے بچنے والا باکسنگ لڑتے پکڑا گیا

  • عجائب دنیا
لندن(نیٹ نیوز)برطانیہ میں معذوری کا بہانہ کر کے قید سے بچنے والا مجرم ایک باکسنگ مقابلے میں لڑتے ہوئے پھر سے پکڑا گیا۔

 کارڈف سے تعلق رکھنے والا غیر قانونی طریقے سے کتوں کی برِیڈنگ کروانے والا 31 سالہ اینٹن بوسٹن کرونز بیماری میں مبتلا ہونے کا بہانہ بنا کر جیل جانے سے بچا ہوا تھا،2020ء میں ملزم نے 6 کتوں کے کان کاٹنے کے جرم کا اعتراف کیا تھا، مجرم کو حال ہی میں ایک جج نے رحم کرتے ہوئے جیل سے باہر نکالا تھا، تاہم اس کے بعد بھی اس کا غیر قانونی کام جاری رہا اور اس کو اس دوران ایک باکسنگ مقابلے میں لڑتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔پراسیکیوٹنگ وکیل لی رینلڈز نے عدالت کو بتایا کہ مجرم نے جیسا خود کو معذور پیش کیا تھا باکسنگ وہ اس سے بالکل الگ دِکھائی دئیے ، عدالت نے اینٹن بوسٹن پر 3 سال کی قید اور 15 برس تک کتے پالنے پر پابندی کی سزا سنائی ہے ۔

 

