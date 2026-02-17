صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کم بجٹ میں گھر کو خوبصورت کیسے بنایا جا سکتا ہے

کم بجٹ میں گھر کو خوبصورت کیسے بنایا جا سکتا ہے

لاہور(نیٹ نیوز)ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا گھر صاف ستھرا، سجا ہوا اور آرام دہ ہو آئیے جانتے ہیں کہ کم خرچ میں گھر کو کیسے نیا اور دلکش انداز دیا جا سکتا ہے ۔گھر کی خوبصورتی کا آغاز صفائی اور ترتیب سے ہوتا ہے۔

الماریوں، درازوں اور شیلف کو منظم کریں۔ سادہ سٹوریج باکسز یا ٹوکریاں استعمال کر کے چیزوں کو ترتیب دیا جا سکتا ہے ۔ اگر مکمل پینٹ ممکن نہ ہو تو ایک دیوار کو ہلکے یا نمایاں رنگ سے رنگنا بھی کمرے کی فضا بدل سکتا ہے ۔ سفید تیز روشنی کے بجائے نرم اور گرم روشنی کا استعمال کمرے کو زیادہ آرام دہ بناتا ہے ۔ کبھی کبھار صرف کشن کور، پردے یا چھوٹے قالین تبدیل کرنے سے ہی پورے کمرے کا انداز بدل جاتا ہے ۔گھر میں سبز پودے رکھنا نہ صرف خوبصورتی بڑھاتا ہے بلکہ ماحول کو بھی تروتازہ بناتا ہے ۔ ہر چیز نئی خریدنے کے بجائے پرانے فرنیچر کو ری پالش یا پینٹ کر کے نیا انداز دیا جا سکتا ہے ۔ 

 

