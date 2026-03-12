صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی منڈی میں تیل مزید 4اعشاریہ4 فیصدمہنگا

  • دنیا میرے آگے
عالمی منڈی میں تیل مزید 4اعشاریہ4 فیصدمہنگا

پیرس ،واشنگٹن(اے ایف پی)آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث عالمی مارکیٹ میں تیل کی کمی جاری ہے ، جس کے نتیجے میں خام تیل کی قیمتیں مزید4اعشاریہ 4فیصد بڑھ گئیں ۔۔۔

برینٹ نارتھ سی کروڈ4.4 فیصد بڑھ کر 91.67 ڈالر فی بیرل جبکہ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ4.4 فیصد اضافے سے 87.13 ڈالر فی بیرل ہو گیا ۔اس صورتحال میں دنیا بھر میں اکثر سٹاک مارکیٹس میں مندی کا رجحان جاری ہے ۔دوسری جانب بین الاقوامی توانائی ایجنسی (آئی ای اے )کے 32 رکن ممالک نے مشرق وسطیٰ کے جنگ کے اثرات کم کرنے کیلئے اپنی تیل کی ریزروز سے 40کروڑ بیرل تیل جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے ، یہ مقدار تقریباً 20 دن کی کھپت کے برابر ہے جو آبنائے ہرمز کے راستے سے گزرتی ہے ، ماہرین کا کہنا ہے کہ ریلیز مجموعی کمی کا صرف چھوٹا حصہ پورا کرتی ہے ، اس لئے عالمی تیل کی صورتحال پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ یہ چھٹا موقع ہے جب آئی ای اے نے تیل کے ذخائر کے مربوط اجرا کی منظوری دی ہے ، اس سے قبل 1991، 2005، 2011 جبکہ 2022 میں دو بار ایسا کیا جا چکا ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

سعودی عرب کی ہر وقت اور ہرحال میں مدد کرینگے:پاکستان

ایران میں نشانہ بنانے کیلئے کچھ نہیں بچا:ٹرمپ،3بحری جہازوں پر میزائل حملے

معیشت کی ترقی کیلئے مضبوط اور فعال کیپٹل مارکیٹ ناگزیر:وزیر خزانہ

نوجوان ملکی اثاثہ ،آئندہ الیکشن میں بلاول کووزیراعظم بنانا:گورنر

پنجاب تاشقند برادر صوبہ قرار دینے پر اتفاق ،مل کر دنیا کو حیران کرسکتے:مریم نواز

اسلام آباد بلدیاتی انتخابات تیاریاں :چیف کمشنر کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کمیٹی قائم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی
Dunya Bethak