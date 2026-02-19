صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قدیم غار سے ملامنجمد بیکٹیریا اینٹی بائیوٹکس کیخلاف مزاحم

  • عجائب دنیا
قدیم غار سے ملامنجمد بیکٹیریا اینٹی بائیوٹکس کیخلاف مزاحم

بخارسٹ(نیٹ نیوز)سائنس دانوں نے ایک قدیم زیرِ زمین برفانی غار سے ایسے بیکٹیریا دریافت کیے ہیں جو آج استعمال ہونے والی 10 جدید اینٹی بایوٹکس کے خلاف مزاحمت رکھتے ہیں۔

رومانیہ کے ایک غار میں موجود پانچ ہزار سال پرانی برف کی تہہ سے ملنے والا بیکٹیریا سائیکرو بیکٹر ایس سی 65 اے .3 (Psychrobacter SC65A.3) سرد ماحول سے مطابقت رکھنے والا جاندار ہے ، جو جانوروں اور انسانوں میں انفیکشن کا سبب بن سکتا ہے ۔ماہرین کے مطابق ایسے بیکٹیریا ایک طرف خطرہ ہیں تو دوسری طرف امید بھی۔مطالعے کی مصنفہ ڈاکٹر کرسٹینا پرکریا جو رومانیہ اکیڈمی میں سینئر سائنس دان ہیں کے مطابق اگر پگھلتی ہوئی برف ان جراثیم کو آزاد کر دے تو ان کے مزاحمتی جین جدید بیکٹیریا میں منتقل ہو سکتے ہیں، جس سے اینٹی بائیوٹک مزاحمت کا عالمی بحران مزید شدت اختیار کر سکتا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

غزہ :شدید مشکلات کے باوجود رمضان کی خوشیاں برقرار

ٹرمپ سمیت عالمی رہنماؤں کی مسلمانوں کو ماہ رمضان کی مبارکباد

جاپان کی پہلی خاتون وزیر اعظم سنائے تاکائچی دوبارہ منتخب

سپین :اپنی نوعیت کا پہلا سائبر کرائم

چینی روبوٹ کتا اپنی ایجاد قرار دینے پر بھارتی یونیورسٹی اے آئی سمٹ سے باہر

عالمی سطح پریوٹیوب کی سروس مختصر وقت کیلئے معطل رہی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد
Dunya Bethak