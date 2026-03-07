صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مکھن والے پاپ کورن کی خوشبو دینے والے ٹماٹر تیار

  • عجائب دنیا
بیجنگ(نیٹ نیوز)چین اور آسٹریلیا کے سائنسدانوں نے ایسے ٹماٹر تیار کیے ہیں جن سے مکھن والے پاپ کارن جیسی خوشبو آتی ہے ۔یہ تجربہ خوراک کی خوشبو اور ذائقے کو بہتر بنانے کے لیے کیا جارہا ہے ۔

یہ تجربہ مشترکہ طور پر چائنیز اکیڈمی آف ایگریکلچرل سائنسز اور یونیورسٹی آف کوئینزلینڈ کے سائنسدانوں نے کی۔ٹماٹر میں پاپ کارن کی خوشبو لانے کیلئے سائنسدانوں نے ٹماٹر میں ایسے خوشبو پیدا کرنے والے قدرتی مرکبات کو بڑھایا جو عام طور پر مکھن والے پاپ کارن میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں خاص طور پر Diacetyl نامی مرکب ہے ۔علاوہ ازیں دیگر خوشبو دار مرکبات بھی شامل ہیں۔ یہی مادے پاپ کارن کو وہ خاص مکھن جیسی خوشبو دیتے ہیں۔اس تجربے کا مقصد صرف عجیب یا نئی خوشبو پیدا کرنا نہیں بلکہ پھلوں اور سبزیوں کا ذائقہ بہتر بنانابھی ہے ۔

 

