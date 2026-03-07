صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزن کم کرنیوالی ادویات منشیات کی لت کو کم کر سکتیں

  • عجائب دنیا
وزن کم کرنیوالی ادویات منشیات کی لت کو کم کر سکتیں

واشنگٹن(نیٹ نیوز)نئی امریکی تحقیق کے مطابق وزن کم کرنے والی ادویات کے استعمال سے کوکین اور الکوحل جیسی منشیات کی لت اور ان سے ہونے والی اموات کا خطرہ نمایاں طور پر کم ہو سکتا ہے ۔

طبی جریدے بی ایم جے میں شائع تحقیق کے مطابق GLP-1 ایگونِسٹ نامی مقبول ادویات نقصان دہ مادوں کے باعث ہونے والی اموات کے خطرے کو تقریباً 50 فیصد تک کم کر سکتی ہیں، بعض ماہرین نے نتائج کی تشریح میں احتیاط برتنے کا مشورہ دیا ہے کیونکہ یہ تحقیق براہِ راست سبب اور نتیجے کا تعلق ثابت نہیں کرتی۔ماہرین کے مطابق مزید کلینیکل ٹرائلز کی ضرورت ہے ۔ محققین نے 3 سال تک الکوحل، بھنگ، کوکین اور نکوٹین سمیت مختلف منشیات کے اثرات کا بھی جائزہ لیا۔ ان میں GLP-1 ادویات لینے والوں میں اموات کی شرح 50 فیصد کم پائی گئی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

وارداتیں :شہریوں سے لاکھوں روپے ، موبائل فون لوٹ لئے

شیخوپورہ :ٹرین کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق

دو گروپوں میں فائرنگ لڑکی سمیت 2 افراد زخمی

چرخیوں کی بڑی کھیپ برآمد، 2ملزم گرفتار

6سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کرنے والااوباش گرفتار

لیاقت آباد:سسرالیوں کا خاتون پر بہیمانہ تشدد،مرکزی ملزم گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو
Dunya Bethak