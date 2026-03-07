صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمندری سطح میں اضافے بارے سائنسدانوں کا اندازہ غلط نکلا

  • عجائب دنیا
سمندری سطح میں اضافے بارے سائنسدانوں کا اندازہ غلط نکلا

لاہور(نیٹ نیوز)حالیہ تحقیق میں سائنسدانوں نے پتہ لگایا ہے کہ دنیا بھر میں سمندر کی سطح بعض اندازوں سے تقریباً ایک فٹ (30 سینٹی میٹر) زیادہ ہوگئی ہے ۔مارچ 2026 میں شائع ہونے والی ایک سائنسی تحقیق کے مطابق دنیا میں سمندری سطح کے بارے میں بہت سی پچھلی سٹڈیز میں غلط اندازے لگائے گئے تھے ۔

قمحققین نے سینکڑوں تحقیقوں کا جائزہ لیا اور معلوم ہوا کہ تقریباً 90% مطالعات میں ساحلی پانی کی اصل اونچائی کو اوسطاً ایک فٹ کم سمجھا گیا تھا۔اس کا مطلب ہے کہ بہت سی ساحلی جگہوں پر سمندر پہلے ہی اتنا بلند ہے جتنا سائنسدان پہلے نہیں سمجھتے تھے ، جس سے لاکھوں مزید لوگ سیلاب کے خطرے میں آ سکتے ہیں۔یہ غلطی کیوں ہوئی؟ ماہرین کے مطابق سمندر کی سطح تیزی سے بڑھنے کی وجوہات میں گلوبل وارمنگ ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

کیا جنات انسان پر حاوی ہوسکتے ہیں؟ جویریہ سعود نے واقعہ سنادیا

منیب بٹ نے اپنی کمائی میں برکت کی وجہ بتا دی

علی ظفر نے نیا نعتیہ کلام سوہنا نبیؐ جاری کردیا

نادیہ خان کے چہرے پر جھریاں، وائرل ویڈیو پر تنقید

سیکنڈ رول، تھرڈ رول بھی کئے جس کا مجھے بہت نقصان ہوا:ریمبو

بھارتی گلوکار اور ریپر بادشاہ کے خلاف مقدمہ درج

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو
Dunya Bethak