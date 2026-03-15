نیو یارک میں سیکڑوں افراد نے ماریو کا روپ دھار لیا
نیو یارک(نیٹ نیوز)نیو یارک میں گیم سٹاپ سٹور نے عالمی ریکارڈ بنانے کی غرض سے ماریو کے لباس میں سیکڑوں افراد کو جمع کر کے ننٹینڈو کے مشہور کردار کا خصوصی دن ماریو ڈے منایا۔یونین سکوائر میں موجود گیم سٹاپ سٹور نے منگل کو منعقدہ اس ایونٹ میں 270 شرکا شامل ہوئے ۔
10 مارچ کو ماریو ڈے کہا جاتا ہے کیونکہ MAR10 کو اس انداز میں لکھنے سے یہ ماریو لکھا لگتا ہے ۔گیم سٹاپ کی ڈائریکٹر آف کمیونیکیشنز نکول رابیلز نے اس موقع پر کہا کہ یہ کردار لوگوں کو اپنے بچپن دن اور ایک بے فکری کے زمانے کی یاد دلاتا ہے ۔اس موقع پر شریک تمام لوگوں کو گیم سٹاپ کی طرف سے 5 ڈالر کا سٹور کریڈٹ دیا گیا۔ اس کے علاوہ راس مارٹنز، جنہوں نے نیو سپر ماریو بروز 2 کے سونے کے رنگ والے ماریو کا لباس پہنا تھا ۔منتظمین کے مطابق انہوں نے 230 ماریوز کے پچھلے ریکارڈ کو توڑ دیا ہے ، جو 2010 میں چین میں قائم ہوا تھا۔