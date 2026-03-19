صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سائنس دانوں نے نئی قسم کا سیارہ دریافت کر لیا

  • عجائب دنیا
لاہور(نیٹ نیوز)سائنس دانوں نے نئی قسم کا سیارہ دریافت کیا ہے جس میں میگما کا ایک دائمی سمندر موجود ہے اور یہ سمندر اپنے اندر گندھک کے وافر ذخائر رکھتا ہے ۔

یہ نو دریافت شدہ سیارے کا نام L 98-59 d ہے جو زمین سے تقریباً 35 نوری سال کے فاصلے پر موجود ستارے کے گرد گھوم رہا ہے ۔جیمز ویب سپیس ٹیلی سکوپ سے کیے جانے والے مشاہدے میں معلوم ہوا کہ یہ سیارہ زمین سے تقریباً 1.6 گُنا بڑا ہے اور اس کی فضا میں بڑی مقدار میں ہائیڈروجن سلفائیڈ ہے ۔اس سے قبل سائنس دانوں کا اس سیارے سے متعلق ماننا تھا کہ یہ میں سے سے کسی ایک قسم کا سیارہ ہے ۔ یہ سیارہ ایک گیس ڈوارف ہے جو چٹانوں سے بنا ہے اور اس میں ہائیڈروجن کا ایٹماسفیئر ہے یا یہ برف اور گہرے سمندروں والی پانی سے بھری دنیا ہے ۔ سیارہ میں گندھک کے ثقیل مالیکیولز ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:زبردست تیزی،انڈیکس 4276 پوائنٹس بڑھ گیا

ٹی پلس ون سیٹلمنٹ پر اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کا آغاز

پائیدارمعاشی بحالی کیلئے معاشی ڈھانچے میں اصلاحات ناگزیر ، میاں زاہد

گوشت برآمد پر اضافی کارگو چارجز ، وزارتِ تجارت متحرک

ڈالر کی قدرمیں کمی کا رجحان،سونا مستحکم ،چاندی سستی

شعبہ خدمات کے تجارتی خسارے میں2.83فیصداضافہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
لائبریریاں یا پروٹوکول؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر روز نیا کٹا کھل جاتا ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ظلم اورہمارا نظامِ اخلاق
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ جنگ ختم ہونے والی ہے؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ہمیں کھاتا ہوا کھانا
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
کیا غریبوں کی عید ہو گی؟
جویریہ صدیق
Dunya Bethak