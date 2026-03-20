ہر عمر میں یادداشت کو بہتر بنانے کا آسان ترین طریقہ

لاہور(نیٹ نیوز)جرنل برین کمیونیکیشنز میں شائع تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ مختصر وقت کی جسمانی سرگرمیوں سے دماغی سرگرمیوں میں تبدیلیاں آتی ہیں اور ایسی لہریں متحرک ہوتی ہیں جو دماغ کو زیادہ مؤثر انداز سے تفصیلات کا تجزیہ اور ذخیرہ کرنے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔

محققین نے دریافت کیا کہ ورزش کے بعد دماغی لہریں زیادہ متحرک ہوتی ہیں اور یہ لہریں دیگر دماغی خطوں تک پہنچتی ہیں جو تجزیہ کرنے اور تفصیلات یاد کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔انہوں نے بتایا کہ یہ واضح ہے کہ جسمانی سرگرمیوں سے ہر عمر میں یادداشت کو مستحکم رکھنے میں مدد ملتی ہے ۔انہوں نے مزید بتایا کہ زیادہ حیران کن دریافت یہ نہیں کہ ان لہروں سے دماغ میں نمایاں تبدیلیاں آتی ہیں بلکہ یہ چیز ہے کہ کس طرح ورزش دماغی سٹرکچر پر اثر انداز ہوتی ہے ۔ 

 

پاکستان

مذہبی جذبات سے تشدد بھڑکانے نہیں دینگے : کسی دوسرے ملک کے واقعات پر پاکستان میں تشدد ہرگز برداشت نہیں : فیلڈ مارشل

ایران کے توانائی تنصیبات پر حملے، یورپ میں گیس انتہائی مہنگی، امریکی ایف 35 طیارہ بھی نشانہ بن گیا

مریم نواز کا چاند رات پر بازاروں میں اضافی نفری تعینات کرنے کا حکم

امریکی بیان مسترد، میزائل پروگرام کسی جارحانہ عزائم کا حصہ نہیں: پاکستان

دو مرتبہ نظر انداز ہونے پر ترقی کیلئے مستقل نااہلی کا قانون کالعدم :7 بیوروکریٹس کی درخواستیں جزوی منظور

عید سے قبل مہنگائی بےقابو ہوگئی، قیمتیں گزشتہ سال سے 60 فیصد زیادہ

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ادھورا سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خود فریبی‘ غلط فہمیاں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کرپشن کیٹلاگ اور غربت کے مارے لوگ … کیس سٹڈی
بابر اعوان
سلمان غنی
سفارت کاری کے محاذ پر نئی جنگ
سلمان غنی
اسد طاہر جپہ
گل اک گزرے ویلے دی
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
جنگ نہیں امن کے سنگ
امیر حمزہ
